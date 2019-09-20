с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Общество МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать запись разговора с Зеленским Байден отметил, что Трамп должен немедленно опубликовать расшифровку упоминаемого звонка, чтобы американцы могли рассудить, и уполномочить офис директора нацразведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу.

Происшествия В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли Вторым стал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+ 0, 191), третьим – партнер Леклера по команде немец Себастьян Феттель (+ 0, 220) Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 16-е место.

Игры Стартовала продажа Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Политика В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Футбол «Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Теннис В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.

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Происшествия Соцсети: под Оренбургом упал самолёт В соцсетях пишут, что под Оренбургом, в районе Загородного шоссе, упал самолёт.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.