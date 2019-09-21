Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
После переговоров Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Читать в источнике
Оценить300
с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°02:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правдавчера в 13:05
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Общество
В Москве начался фестиваль «Круг света»
В Москве на Гребном канале стартовал девятый международный фестиваль "Круг света".
Москва 24 вчера в 13:55
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Политика
В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Происшествия
В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
РИА Новости 04:00
Происшествия
В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар
В Екатеринбурге во время вечеринки произошел пожар в помещении клуба, сообщил портал Е1.ru.
РИА Новости 05:30
Происшествия
В Азовском море обнаружили пропавший катер
Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Гаджеты
В Huawei заявили о готовности запустить сервисы Google «за одну ночь»
Ричард Ю добавил, что рано или поздно это война закончится, и тогда Huawei «за одну ночь» выпустит обновление для смартфонов новой серии, открывающее доступ к приложениям и сервисам Google.
REGNUM 03:20
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Футбол
Сильвио Берлускони: «Моя „Монца“ обыграет „Милан“ со счетом 3:0»
Спорт-Экспресс 05:38
Кино
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете.
Известия вчера в 09:22
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Авто
Новый кросс Mitsubishi получит оригинальный дизайн
Ожидается, что японский концерн предложит вниманию аудитории уникальный формат кросса, в котором сочетается подзаряжаемый PHEV гибридный агрегат на базе 2,4-литрового бензинового двигателя со стартер-генератором, двух электромоторов и комплекта высокоэффективных аккумуляторных батарей, а также компактная трансмиссия и электрический полный привод.
Новые автомобили 18 сентября в 04:32
Армия и оружие
Командующий КСИР предостерег другие страны от атаки на Иран
Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя.
REGNUM 04:39
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 19 сентября в 15:38
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe появился в России
В России поступила в продажу новая версия популярного немецкого кроссовера Porsche Cayenne Coupe.
Rusargument 19 сентября в 12:31
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Политика
Руководители крымских музеев рассказали о судьбе скифского золота
В начале февраля 2014 года, за несколько недель до бегства президента Виктора Януковича из Киева и за полтора месяца до референдума о статусе Крыма, из четырех музеев полуострова в Голландию была вывезена коллекция, насчитывавшая около 2 тыс. предметов, - так называемое скифское золото.
Газета.Ru 04:01
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Футбол
Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ
Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика
Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку
Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Политика
Украина назвала условия отмены блокады Донбасса
Позже Пристайко заявил, что Украина не будет проводить выборы, пока в Донбассе остаются ДНР и ЛНР, фактически публично отказавшись от выполнения минских договоренностей.
ФАН вчера в 10:35