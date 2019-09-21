Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правда20 сентября в 13:05
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Политика
Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке
Политика Сегодня 04:50
Происшествия
Ранивший двух российских военных задержан в Таджикистане
Ранивший двух российских военных задержан в Таджикистане. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:25
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Спорт
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости вчера в 12:20
Единоборства
В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу
Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.
Вести.Ru вчера в 19:47
Общество
Жители Швейцарии бунтуют против внедрения сети 5G
В Швейцарии планируется очередная акция против развертывания нового стандарта мобильной связи 5G, сообщает Prison Planet.
Завтра.ру 20 сентября в 03:43
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru вчера в 17:23
Политика
Шойгу рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совсем не употребляет алкоголь. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:55
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия
В Красноярске потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе в Красноярске потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
5 вещей в доме, которые становятся причиной частых болезней
Источники заболеваний часто прячутся прямо в квартире.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Общество
Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35