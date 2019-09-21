Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русскомвчера в 06:02

Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

ТАСС20 сентября в 12:13

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

РИА Новостивчера в 03:06

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБК20 сентября в 23:39

Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $

Комсомольская правда20 сентября в 13:05

Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Взгляд.ру20 сентября в 12:28

«Нафтогаз» обнародовал тариф на транзит газа при прокачке 60-90 млрд кубов

REGNUMвчера в 04:33
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Армия и оружие

Шойгу назвал число военных баз США по всему миру

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Политика

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Политика Сегодня 04:50
Происшествия

Ранивший двух российских военных задержан в Таджикистане

Ранивший двух российских военных задержан в Таджикистане. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:25
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В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Спорт

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Футбол

«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»

Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости вчера в 12:20
Единоборства

В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу

Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.
Вести.Ru вчера в 19:47
Общество

Жители Швейцарии бунтуют против внедрения сети 5G

В Швейцарии планируется очередная акция против развертывания нового стандарта мобильной связи 5G, сообщает Prison Planet.
Завтра.ру 20 сентября в 03:43
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru вчера в 17:23
Политика

Шойгу рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совсем не употребляет алкоголь. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:55
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия

В Красноярске потушили крупный пожар на складе

Крупный пожар на складе в Красноярске потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Российская газета 19 сентября в 10:35
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Общество

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика

В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

5 вещей в доме, которые становятся причиной частых болезней

Источники заболеваний часто прячутся прямо в квартире.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос

США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс

Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Здоровье

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
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