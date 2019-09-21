Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
После переговоров Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°02:32
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
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