с чего всё началось

После переговоров Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Здоровье В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.

Политика Путин поздравил президента Армении с Днем независимости Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Наука Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Космос Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.

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Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Единоборства Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Общество В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Происшествия В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.

Шоу-бизнес Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Футбол Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.