Энергетика

iReactoriReactor«Нафтогаз» рассчитал новый тариф транзита российского газа на пять лет

При бронировании 60 млрд куб. м в ближайшие пять лет, с 2020 по 2024 год, тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. А в 2019 году цена на транзит составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
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