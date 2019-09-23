Компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую стоимость транзита российского газа по объему бронирования мощности на ближайшие пять лет, об этом 20 сентября сообщила пресс-служба компании.

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф транзита российского газа на пять лет

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Происшествия В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Акции туроператора TUI выросли на 10% после банкротства Thomas Cook Акции немецкой туристической компании TUI (Touristik Union International) выросли на 10% после объявления о банкротстве британского туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Единоборства Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Политика Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.

Политика Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Политика Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном.

Политика На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Культура С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Политика Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Наука Нейросети помогли дорисовать картины Пикассо Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива Oxia Plus предложили метод раскрашивания картин Пабло Пикассо, скрытых художником под другими его полотнами.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день 18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.