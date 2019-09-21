Энергетика
iReactor«Нафтогаз» рассчитал новый тариф транзита российского газа на пять лет
При бронировании 60 млрд куб. м в ближайшие пять лет, с 2020 по 2024 год, тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. А в 2019 году цена на транзит составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, сообщает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°21 сентября в 02:32
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