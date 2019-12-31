с чего всё началось

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Экономика В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.

Энергетика Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.

Политика В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России 20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.

Общество Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.

Происшествия Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.