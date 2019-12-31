Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
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