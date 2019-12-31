Общество
Коммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.РБКвчера в 22:17
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Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
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В Астрахани произошел пожар в жилом доме
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Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
Кино
Карельская чемпионка мира по боям на мечах оценила поединки в новом Ведьмаке
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Экономика
В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Энергетика
Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай
Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем
Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Космос
Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Общество
В России сократили порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов сократили с 500 евро до 200 евро с 1 января.
Происшествия
Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио
Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.
Хоккей
«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера
Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Футбол
Убыток «Челси» по итогам прошлого сезона составил $128 млн
Убыток английского футбольного клуба "Челси" по итогам сезона-2018/19 составил $128 млн.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.