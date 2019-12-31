Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали, что им не понравилось в сделке с «Газпромом»

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
РИА Новостивчера в 19:52

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«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 23:58

В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

В «Нафтогазе» рассказали, что им не понравилось в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52

Глава «Нафтогаза»: не в восторге от сделки с «Газпромом»

Московский Комсомолецвчера в 22:20

Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 22:17

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:33
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Спорт

Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

На третьем месте находится норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Следующая гонка состоится 3 января, а финиширует Тур де Ски 5-го числа.
Брянская улица вчера в 08:52
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Армия и оружие

Российские истребители нанесли 20 яростных авиаударов по Идлибу в новогоднюю ночь. Видео

Российские истребители нанесли по Идлибу 20 ракетных ударов через несколько минут после наступления 2020 года.
Avia.pro вчера в 03:18
Культура

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо вчера в 20:30
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий аналогов снюса

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий незаконной никотиносодержащей продукции.
Народные новости вчера в 23:46
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро.
ПРАЙМ вчера в 17:30
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
РИА Новости вчера в 22:45
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Политика

Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
ТАСС вчера в 19:11
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Актуальные Новости 31.12.19 в 08:24
Общество

Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Армия и оружие

Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Суть событий 31.12.19 в 10:30
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет

Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Avia.pro вчера в 19:01
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол

«Невские новости»: Роберт Мак перейдет в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в ФК «Сочи», утверждают «Невские новости».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:31
Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК вчера в 19:38
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
Общество

Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Вести.Ru вчера в 19:01
Авто

Geely назвала дату старта продаж кроссовера Geely Icon

Компания Geely определилась с датой старта продаж нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon.
Новые автомобили вчера в 02:47
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Футбол

«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов

Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
ProstoProSport вчера в 07:08
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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