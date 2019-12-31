Общество
Коммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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с чего всё началось
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.РИА Новостивчера в 19:52
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Спорт
Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
На третьем месте находится норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Следующая гонка состоится 3 января, а финиширует Тур де Ски 5-го числа.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Армия и оружие
Российские истребители нанесли 20 яростных авиаударов по Идлибу в новогоднюю ночь. Видео
Российские истребители нанесли по Идлибу 20 ракетных ударов через несколько минут после наступления 2020 года.
Культура
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Общество
Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий аналогов снюса
Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий незаконной никотиносодержащей продукции.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed
EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Общество
Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году
Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Армия и оружие
Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Футбол
«Невские новости»: Роберт Мак перейдет в «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в ФК «Сочи», утверждают «Невские новости».
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
Общество
Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона
Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Авто
Geely назвала дату старта продаж кроссовера Geely Icon
Компания Geely определилась с датой старта продаж нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.