Энергетика

Хакасия-ИнформХакасия-Информ«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
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Вести.Ruвчера в 18:43
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Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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