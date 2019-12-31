Энергетика
Хакасия-Информ«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ruвчера в 18:43
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Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».
Наука
Тупики используют орудия для получения желаемого
В последнее время специалисты находят все больше доказательств того, что животные используют посторонние предметы в получении желаемого.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
В Подмосковье «КамАЗ» сбил двух детей: погибла пятилетняя девочка
В Московской области «КамАЗ» сбил двух детей пяти и полутора лет. Один из них скончался, а второй — попал в больницу.
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Политика
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»
Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.