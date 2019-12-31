Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ruвчера в 18:43
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Музыка
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не надеялся на победу на "Евровидении-2019", поскольку понимал политический настрой в отношении России.
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Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Экономика
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Политика
Зеленский изменил порядок расследования уголовных дел против депутатов
Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию "Европейская солидарность", воздержались, писал NEWS.ru 18 декабря Верховная рада приняла закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Общество
Сахалинцы отпраздновали Новый год
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Футбол
«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Общество
Объяснена опасность неправильного сна
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Политика
Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ
Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции.
Баскетбол
Леброн Джеймс стал лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press.
Общество
Средство разведчиков от похмелья назвал гомеопат
Советую всем запастись этим средством, — рассказал кандидат биологических наук в эфире радио Sputnik.
Хоккей
«Питтсбург» — «Оттава»: Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне
Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.
Общество
Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января
Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева в разговоре с RT рассказала, что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Космос
Часики-то тикают
Звезды более массивные, чем десять масс Солнца, погибают в результате катастрофического взрыва и превращаются в нейтронную звезду или черную дыру, либо вообще перестают существовать как единый объект.
Экономика
Клиники Мордашова допустили к лечению онкологии по ОМС
Медицинские клиники, которые принадлежат миллиардеру Алексею Мордашову, в 2020 году начнут осуществлять лечение онкологических заболеваний по полисам ОМС.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Гаджеты
В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Технологии
Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену
Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.