Энергетика

Капитал страныКапитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБКвчера в 16:43
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