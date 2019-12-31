Энергетика
Капитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ruвчера в 18:43
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Общество
Трудовые книжки приобретут цифровой формат
К преимуществам электронной версии трудовой относят сокращение трудозатрат в отделах кадров и сохранность данных.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Футбол
Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Финансы
Аналитик: У рубля не так много внешних факторов поддержки
Со своей стороны, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «рубль в декабре перешел к уверенному укреплению против доллара и евро».
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Политика
Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию
В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря 2019 года
В канун Нового года вас ждет немало сюрпризов от домочадцев.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Если будет принято положительное решение, то средства начнут поступать уже в 2021 году, а полетит в космос HabЕx, если будут соблюдены все сроки, примерно в 2030-х годах.
Общество
Названа смертельная опасность неправильного сна
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Общество
Кремль назвал главное достижение 2019 года
Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.