Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
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Wired (США): 10 худших технологических продуктов 2010-х годов (Wired Magazine)
Хотя ни один из провалов Apple в 2010-х годах не был эпическим, у компании они все же случались — от плохо продуманной клавиатуры-бабочки MacBook до ее соцсети Ping.
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Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
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Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
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WhatsApp перестанет работать на части устройств
Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
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На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
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Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, говорит она: от того, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп на второй срок, зависят перспективы отношений страны с Россией, а значит, и риски новых санкций, и перспективы российских рынков.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
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Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
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Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
Голикова призывает увеличивать число многодетных семей в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отличительная особенность России - многодетные семьи, сообщает "Интерфакс".
Общество
Полицейские остановили в Пулково гендиректора ТД «Интерторг»
В ночь на 31 декабря в петербургском Пулково остановили гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который намеревался улететь в Дубай, сообщает 78.ru.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.