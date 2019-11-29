Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза». Как указали в компании, 28 ноября в Вене состоялась встреча министров энергетики Украины и России.

«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

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