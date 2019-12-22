Политика

Rambler News ServiceRambler News Service«Нафтогаз» рассказал о ходе подготовки соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» продолжит в течение недели работу над текстом соглашения с «Газпромом», необходимого для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».
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«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»

РИА Новости23 декабря в 10:39

«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»

News.ru23 декабря в 09:43

Россия продолжит поставлять газ через Украину. Чем это обернется для обеих стран?

Телеканал 360°22 декабря в 17:59

Транзит газа-2020 или наш позор: Киев устроил Путину торжественную порку

Свободная Пресса23 декабря в 00:29

Как Байден продался «Газпрому». Александр Зубченко

Новостной фронт22 декабря в 23:29

На чистую прибыль «Газпрома» за 2019-2020 гг. выплата «Нафтогазу» $3 млрд не повлияет

ПРАЙМ23 декабря в 03:15

Энергетика без политики

Ведомости22 декабря в 16:06
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Невеста Роналду поделилась рождественским фото с пляжа

Семья позирует на побережье Возлюбленная нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала рождественские фото с семьей на берегу моря.
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Бывший зять короля Норвегии Ари Бен покончил с собой

Бывший супруг дочери норвежского короля Гаральда Ари Бен покончил жизнь самоубийством.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
Политика

Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»

Советский спорт 09:22
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу своего поединка с американцем Куинтоном Джексоном.
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«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать из-за ухода Allseas

На проектирование нужных судов у России уйдет два года. "Северный поток-2" оказалось нечем достраивать из-за ухода Allseas.
Piter.tv 24 декабря в 05:21
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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В седьмом сезоне «Сватов» появится новый герой

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В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

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Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

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Происшествия

Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick.
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Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Общество

Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию

Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
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Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
ТАСС 00:17
Армия и оружие

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане

В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Вечерний курьер 05:25
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Айсен Николаев принял участие в заседании Госсовета в Москве

Глава республики Айсен Николаев участвовал в заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села в Москве сегодня, 26 декабря, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 08:00
Политика

Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией

Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Красная весна 06:53
Кино

Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»

Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
RuNews24.ru вчера в 09:00
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