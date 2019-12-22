Политика
Rambler News Service«Нафтогаз» рассказал о ходе подготовки соглашения с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» продолжит в течение недели работу над текстом соглашения с «Газпромом», необходимого для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».
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Россия продолжит поставлять газ через Украину. Чем это обернется для обеих стран?
Телеканал 360°22 декабря в 17:59
Транзит газа-2020 или наш позор: Киев устроил Путину торжественную порку
Свободная Пресса23 декабря в 00:29
На чистую прибыль «Газпрома» за 2019-2020 гг. выплата «Нафтогазу» $3 млрд не повлияет
ПРАЙМ23 декабря в 03:15
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Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Футбол
Невеста Роналду поделилась рождественским фото с пляжа
Семья позирует на побережье Возлюбленная нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала рождественские фото с семьей на берегу моря.
Общество
Бывший зять короля Норвегии Ари Бен покончил с собой
Бывший супруг дочери норвежского короля Гаральда Ари Бен покончил жизнь самоубийством.
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу своего поединка с американцем Куинтоном Джексоном.
Политика
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать из-за ухода Allseas
На проектирование нужных судов у России уйдет два года. "Северный поток-2" оказалось нечем достраивать из-за ухода Allseas.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» появится новый герой
Происшествия
В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Происшествия
Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии
Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Общество
Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию
Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа
Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армия и оружие
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании Госсовета в Москве
Глава республики Айсен Николаев участвовал в заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села в Москве сегодня, 26 декабря, передает телеканал "Якутия 24".
Политика
Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией
Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.