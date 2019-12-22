«Нафтогаз Украины» продолжит в течение недели работу над текстом соглашения с «Газпромом», необходимого для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Нафтогаз» рассказал о ходе подготовки соглашения с «Газпромом»

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