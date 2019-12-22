Политика
Rambler News Service«Нафтогаз» рассказал о ходе подготовки соглашения с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» продолжит в течение недели работу над текстом соглашения с «Газпромом», необходимого для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».
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Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» подписан. Кому досталась победа?
Украина.ру23 декабря в 08:46
Транзит газа-2020 или наш позор: Киев устроил Путину торжественную порку
Свободная Пресса23 декабря в 00:29
На чистую прибыль «Газпрома» за 2019-2020 гг. выплата «Нафтогазу» $3 млрд не повлияет
ПРАЙМ23 декабря в 03:15
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Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья
В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Происшествия
Украинскую военнослужащую избили за жалобы на коррупцию в армии
Украинскую военнослужащую Наталью Кулиш из воинской части в Одесской области избили за жалобы на коррупцию в армии.
Политика
МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Политика
Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Экономика
Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»
Доля государства в "Россетях" — 88,04%, стоимость компании на Московской бирже по итогам торгов в среду, 25 декабря, составила 283 млрд руб. До сих пор Новак и гендиректор "Россетей" Павел Ливинский высказывались против приватизации компании.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу
Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Общество
Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»
Гаджеты
Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым вводом
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Москве избили подполковника Росгвардии
В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
Авто
В России отзывают свыше 19 тысяч автомобилей BMW X6 и X6M
Армия и оружие
Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Политика
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
Политика
Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Шоу-бизнес
Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
Футбол
Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.
Общество
Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".