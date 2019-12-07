Общество
Красная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»
Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах
Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
Хоккей
Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Политика
В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих
Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
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Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Общество
Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты
Влияние на людей Чрезвычайная климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей, считает Тунберг.
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Общество
В Дагестане задержан подозреваемый в финансировании терроризма
По версии следствия, подозреваемый вместе со своим братом и находящимися в Турции и Сирии сообщниками занимались спонсированием запрещённой группировки «Исламское государство» под видом благотворительной деятельности.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Происшествия
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»
Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Армия и оружие
Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Здоровье
Врач посоветовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.
Политика
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.