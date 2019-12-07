Общество

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»

Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
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Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
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Общество

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Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
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Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты

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Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis

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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

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По версии следствия, подозреваемый вместе со своим братом и находящимися в Турции и Сирии сообщниками занимались спонсированием запрещённой группировки «Исламское государство» под видом благотворительной деятельности.
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

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В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

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В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
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