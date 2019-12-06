Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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