Общество
Красная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»
Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
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