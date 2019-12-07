Общество

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»

Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
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