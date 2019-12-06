Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
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В Киева взорвали автомобиль чиновника
Самодельная бомба стала причиной взрыва автомобиля чиновника министерства аграрной политики Украины, сообщает 8 декабря «112 Украина» со ссылкой на столичную полицию.
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Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде
Общество
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Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
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Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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Милонов рассказал об опасности Бузовой
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал о негативном влиянии Ольги Бузовой на подрастающее поколение.
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Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.
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В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении траура в стране 8 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Футбол
Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
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Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники
Из напитков самым популярным оказались шампанское и игристые вина (84 процента опрошенных), обычное вино выбирают 59 процентов респондентов, водку — 40 процентов.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Армия и оружие
США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»
ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Общество
Россиянин решил продать двухрублевую монету за миллиард
В Санкт-Петербурге мужчина разместил объявление о продаже двухрублевой монеты за один миллиард рублей.
Происшествия
Число жертв расстрела протестующих в Багдаде возросло
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД
Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Армия и оружие
В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.