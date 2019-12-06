Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать401

Подробнее о событии

Украина поставила условие России по газовым спорам

РИА Новостивчера в 21:33

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известиявчера в 16:53

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 11:52

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьградвчера в 13:09

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

РБКвчера в 12:03

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ruвчера в 14:39

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАССвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве

WomanHit.ru вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
Музыка

Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска

Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Mockva.ru вчера в 13:36
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
Футбол

«ЦСКА» упустил победу над «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ

REGNUM 10:37
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Происшествия

В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
РИА Новости 08:52
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
RT на русском 07:08
Политика

Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на обед

REGNUM 08:43
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Фигурное катание

Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:48
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун».
РБК 10:18
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда вчера в 23:34
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Discover24 01:28
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Армия и оружие

Россия построит самую северную авиабазу в мире

ГЛАС.RU 04:37
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

REGNUM 10:36
Политика

«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 09:13
Происшествия

В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов

В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов.
RT на русском 10:34
Единоборства

Джошуа пообещал срубить Руиса, как дерево

Sportbox.RU 10:27
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Футбол

«Эвертон» в первом матче после увольнения тренера обыграл «Челси»

«Эвертон» победил в первом матче после увольнения португальца Марку Силвы с поста главного тренера.
Lenta.ru 09:25
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru вчера в 07:42
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Армия и оружие

Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса

Россия выступает против милитаризации космоса.
ТК Звезда 04 декабря в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное