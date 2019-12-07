«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Политика Адвокат Жукова признался в финансировании украинских националистов Новиков не только заявил, что он сторонник насилия, он также сообщил, что собирается пожертвовать заработанные от защиты Жукова деньги на нужны Вооруженных сил Украины.

Общество Для учителей хотят создать общую систему оплаты труда Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью "Известиям" высказался о необходимости создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей.

Футбол Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи» Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.

Космос Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.

Авто В США стартовали продажи первой в мире летающей машины Голландская компания PAL-V International B.V. на фестивале Miami Art Week во Флориде представила прототип летающей машины Pioneer Personal Air Landing Vehicle (сокращенно PAL-V).

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Происшествия Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Наука Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.

Музыка Полину Гагарину оскорбило выступление участника «Голоса» Полина Гагарина заявила, что ее сильно оскорбил поступок подопечного Шнурова, однако зла на него она не держит.