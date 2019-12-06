Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Политика
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Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
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