Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
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Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России
Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
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Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака
Эксперты выяснили, что в основном такие вариации встречаются в регионах ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов В ноябре издание MedicalXpress опубликовало статью ученых из университета Северной Каролины, которые описали теорию возникновения раковых заболеваний.
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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
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Общество
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что стремится побить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Гретцки.
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
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Шоу-бизнес
Отец Фриске обвинил Шепелева во лжи об умершей Жанне и сыне Платоне
Одни свидания Шепелев отменяет, прикрываясь болезнью сына, другие назначает "в деревне в Белоруссии", где выясняется, что мальчик находится в Москве, приводит слова отца Фриске Teleprogramma.pro.