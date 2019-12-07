Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество
Польша хочет купить у Австрии территорию лагеря смерти
Правительство Польши хочет купить у Австрии место бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу.
Происшествия
Возросло число погибших во время пожара в колледже Одессы
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности
В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Армия и оружие
США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5010 человек.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный продукт, который нельзя давать детям
Известный российский доктор Александр Мясников назвал самый популярный продукт, который категорически нельзя давать детям.
Происшествия
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип
Армия и оружие
НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю
Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.