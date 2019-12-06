Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить300
Подробнее о событии
Показать все источники
Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:04, Ашберн
Транспорт
РЖД обновили график движения поездов
Новый график движения поездов в на период 2019-2020 годов РЖД традиционно вводит во второе воскресенье декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Музыка
Басков прокомментировал выступление Ротару в России
Футбол
Английские фанаты устроили драку на футбольном поле
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Происшествия
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Происшествия
Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 10 человек. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Армия и оружие
США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника
Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
Общество
Москвичам пообещали осеннюю погоду в декабре
В начале недели температура в Москве будет выше нормы на 5-6 градусов, погода «отстает» примерно на месяц.
Происшествия
В Татарстане спасли провалившегося под лед лося
Спасатели в Татарстане спасли лося, провалившегося под лед реки Камы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на площади Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Здоровье
Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина
Происшествия
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Шоу-бизнес
Милонов заявил об опасности Бузовой
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Наука
Собаки понимают человеческую речь намного лучше, чем считалось
Ученые выяснили, что собаки хорошо различают человеческую речь и слышать слова точно также, как и люди.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Единоборства
Президент WBO: Джошуа ждет бой с Усиком в течение 180 дней
Бой с Усиком состоится в течение 180 дней, написал Валькарсель.