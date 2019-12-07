Общество

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»

Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
Читать в источнике
Комментировать433

Подробнее о событии

Украина поставила условие России по газовым спорам

РИА Новости06 декабря в 21:33

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград06 декабря в 13:09

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru06 декабря в 14:39

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия06 декабря в 16:53

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

РБК06 декабря в 12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском06 декабря в 11:52

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС06 декабря в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:19, Ашберн
Спорт

WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
РИА Новости 06:08
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

ТАСС 03:52
Политика

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Здоровье

Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

Evo-rus.com 03:05
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Технологии

В WhatsApp появилась функция создания напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.
Life.ru вчера в 21:18
Политика

Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ

Бывший госсекретарь и заместитель председателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис раскритиковал слова экс-главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе крымчан и донбассцев оставить их в 1991 году в составе России.
Газета.Ru 07:01
Политика

Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия

Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков

Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Россия и Украина вернулись в суд из-за спора о $3 млрд

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, выпущенным администрацией бывшего президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкупленным российским суверенным фондом.
BFM.ru 07:15
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Технологии

Как Европротокол «подложил свинью» водителям

Начальный период использования автомобилистами приложения «Помощник ОСАГО», через которое работает суперсервис «Евпропротокол онлайн», показал, что воспользоваться им можно далеко не с каждого смартфона.
АвтоВзгляд 03:48
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Технологии

Учёные СФУ помогут уберечь осетровых рыб от браконьеров

09.12.19 Учёные Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН разработали уникальный метод, позволяющий со 100% точностью отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре, от икры и филе их диких сородичей.
Портал Поиск 01:14
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

Фетисов: я не уверен, что у России есть аргументы для апелляции в CAS

Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает необходимым обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако не верит в успех протеста.
RT на русском 06:27
Общество

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 06:44
Общество

Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:12
Политика

ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
РИА Новости Крым 04:38
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Политика

Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Интерфакс 06:20
Армия и оружие

Шойгу объявил об усилении воздушной составляющей ядерной триады

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления действующего парка дальней авиации и создания новых самолетов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Газета.Ru 06:54
Космос

Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС

Стыковка российского грузовика с МКС прошла по трёхсуточной схеме.
Говорит Москва 06:48
Общество

Названы самые пьющие российские регионы

Наиболее пьющими регионами в 2019 году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ, следует из Национального рейтинга трезвости.
РИА Новости 03:48
Наука

Появился новый материал для улавливания углекислого газа

Шведские исследователи разработали новый материал, способный вылавливать из атмосферы углекислый газ.
Faktom 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное