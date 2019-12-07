Общество
Красная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»
Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
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Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Общество
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Учёные СФУ помогут уберечь осетровых рыб от браконьеров
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Фетисов: я не уверен, что у России есть аргументы для апелляции в CAS
Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает необходимым обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако не верит в успех протеста.
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Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
Общество
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
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ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму
В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
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Космос
Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС
Стыковка российского грузовика с МКС прошла по трёхсуточной схеме.
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Названы самые пьющие российские регионы
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