Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
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Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
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Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
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Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
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Общество
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Общество
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В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет
Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
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Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Транспорт
На серой ветке столичного метро прервано движение
Сбой в движении поездов произошел около 11:30 субботы на серой линии метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
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СК возбудил дело по факту ДТП на переходе в Зеленограде
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с двумя внучками в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Политика
Армия ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы»
Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Футбол
Минниханов дал старт строительству футбольной академии Бердыева
Футбол
Рэпер Баста: «Мне Карпин не очень симпатичен»
Рэпер Баста, который является владельцом клуба «СКА Ростов», поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
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Шоу-бизнес
Певица МакSим объявила о помолвке
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Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.