Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе». Россия и Украина начали согласовывать текст договора о взаимодействии операторов газотранспортных сетей. Подключения должны пройти по европейским правилам.

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Политика Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.

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