Политика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе». Россия и Украина начали согласовывать текст договора о взаимодействии операторов газотранспортных сетей. Подключения должны пройти по европейским правилам.
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