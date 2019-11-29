Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе». Россия и Украина начали согласовывать текст договора о взаимодействии операторов газотранспортных сетей. Подключения должны пройти по европейским правилам.

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

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