Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза». Как указали в компании, 28 ноября в Вене состоялась встреча министров энергетики Украины и России.
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Украина и РФ начали согласование договора о транзите газа по европейским правилам

Газета.Ru11:10

«Нафтогаз» рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Комсомольская правда11:53

«Нафтогаз» раскрыл детали прошедших переговоров с Россией по газу

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Известия11:31

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РБК11:57

«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

RT на русском11:01

В «Нафтогазе» заявили о продвижении переговоров с Россией

РЕН ТВ10:46
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