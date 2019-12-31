Энергетика
Телеканал 360°«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России
«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
По сообщению российского офиса марки, уже в марте следующего года у дилеров появится четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, которое будет доступно в двух исполнениях — 218i и M235i xDrive.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Хоккей
Александр Овечкин снова отказался от матча всех звёзд НХЛ
Матч звёзд Национальной хоккейной лиги снова пройдёт без Александра Овечкина.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Политика
Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный
О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Здоровье
Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%
В августе выступая на совещании при президенте РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что в ряде регионов страны оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
Песков ответил на слухи о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента отметил, что заявления о том, что в Магнитогорске год назад произошел теракт, «кроме как слухами никак назвать нельзя».
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
ФИФА рассматривает возможность изменения правил определения офсайда.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Происшествия
Туристов из РФ предупредили о вспышке пневмонии в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Политика
Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.