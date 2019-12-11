Энергетика
Новостной фронтВ Киеве активно обсуждают прямые поставки российского газа
Украинские политические элиты всерьез рассматривают перспективу возобновления прямых поставок газа из России. Об этом во вторник, 31 декабря, рассказал глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
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Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Экономика
Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет
Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
Политика
Власти США предупредили руководство Ирака, что будут защищать американских граждан на территории арабской республики
В свою очередь, официальный Багдад заверил Вашингтон, что гарантирует безопасность сотрудников американского посольства.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал как встретил прошлый год и почему
Российский актёр Максим Виторган, который в уходящем году развелся с телеведущей Ксенией Собчак, рассказал, что проспал встречу 2019 года.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Общество
Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк
Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Происшествия
В Крыму загорелись четыре здания
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Наука
Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?
Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Авто
Что изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Общество
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Происшествия