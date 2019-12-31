«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.

«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

Авто Вводится новый запрет для автомобилистов С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Наука Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.

Политика Рогозин заявил о лидерстве России в пилотируемом космосе Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство по развитию пилотируемых программ, кроме того, российские двигатели до сих пор самые эффективные в мире.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.

Политика Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Кино Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.