Энергетика
Телеканал 360°«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России
«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.
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Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Авто
Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома
Политика
Рогозин заявил о лидерстве России в пилотируемом космосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство по развитию пилотируемых программ, кроме того, российские двигатели до сих пор самые эффективные в мире.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Политика
Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.
Происшествия
В Башкирии погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая
В Баймаке 30 декабря погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Кино
Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере
Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Авто
Кроссовер Ferrari Purosangue представят в 2021 году на платформе Roma
Модель станет грозным соперником для таких кроссоверов как Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, но случится это только в 2021 году.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.