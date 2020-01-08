Экономика
ТК Звезда«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается «проедать» поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов и тратить их на погашение своих долгов. Украинская компания рассчитывает вложить средства в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.
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Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»
Национальная служба новостейвчера в 11:00
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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
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Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
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Страны Европейского союза начали борьбу за украинских гастарбайтеров — многие государства пытаются создать наиболее комфортные условия для работы в их городах.
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Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»
В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
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В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.