Экономика

ТК ЗвездаТК Звезда«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается «проедать» поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов и тратить их на погашение своих долгов. Украинская компания рассчитывает вложить средства в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.
Читать в источнике
Комментировать227

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза» выступил против проедания денег от «Газпрома»

РБКвчера в 11:04

На Украине раскрыли, на что потратят полученные от России миллиарды

URA.Ruвчера в 10:18

«Нафтогаз» рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги

РИА Новостивчера в 08:45

Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»

Национальная служба новостейвчера в 11:00

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Газета.Ruвчера в 09:47

В Киеве нашли способ потратить российский штраф

Lenta.ruвчера в 09:20

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» $2,9 млрд

RT на русскомвчера в 10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
RT на русском 02:52
Общество

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 03:52
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова обнажилась на фоне заснеженных гор

Контраст действительно получился впечатляющим: полуобнаженная российская красавица и заснеженные склоны французских гор.
Bimru.ru вчера в 23:56
Происшествия

Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы Boeing

Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
ФАН 03:21
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным в мире

Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
Gazeta.SPb 07 января в 15:40
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Политика

На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране

На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты

Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 15:55
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
ТАСС 03:31
Хоккей

Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

ГЛАС.RU 03:55
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Теннис

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Пелья на ATP Cup

Чемпионат вчера в 23:30
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Финансы

Рубль немного подешевел к доллару и евро

Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
Интерфакс 02:32
Экономика

Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
РБК 03:07
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости 01:44
Политика

Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
РИА Новости 03:13
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Российская газета вчера в 09:06
Гаджеты

Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Lenta.ru 03:36
Политика

В странах Евросоюза обострилась борьба за украинских гастарбайтеров

Страны Европейского союза начали борьбу за украинских гастарбайтеров — многие государства пытаются создать наиболее комфортные условия для работы в их городах.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru вчера в 11:16
Авто

Дебютировал Fisker Ocean - «самый экологичный» электромобиль

Как отмечает New Atlas, Fisker Ocean претендует на звание самого экологичного автомобиля в мире. И дело не только в солнечных батареях.
Хайтек+ вчера в 08:58
Футбол

«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко

Чемпионат 02:36
Происшествия

В Липецке мужчину убили одним ударом ножа

Gorod48 вчера в 16:46
Кино

Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»

В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
Piter.tv 03:24
Технологии

Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Российская газета 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное