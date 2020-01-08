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ТК Звезда«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается «проедать» поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов и тратить их на погашение своих долгов. Украинская компания рассчитывает вложить средства в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.
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Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»
Национальная служба новостейвчера в 11:00
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