«Нафтогаз» не собирается «проедать» поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов и тратить их на погашение своих долгов. Украинская компания рассчитывает вложить средства в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

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