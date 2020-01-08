"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

Происшествия В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.

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