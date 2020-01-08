Экономика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
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Глава «Нафтогаза» выступил против проедания денег от «Газпрома»

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
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Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке

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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
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Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
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ЦСКА сделал предложение по нападающему «Удинезе»

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Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

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Bloomberg опубликовал фото последствий удара по американским базам

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Если разрыв произойдет в сосуде мозга, то поход в баню может обернуться инсультом и срочной госпитализацией.
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

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Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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