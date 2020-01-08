"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Политика Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Армия и оружие Трамп сделал заявление по Ирану Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с обострением отношений с Ираном после убийства генерала КСИР Сулеймани и ответных атак Ирана на американские военные базы в Ираке.

Армия и оружие Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.

Авто Современные моторные масла могут сломать двигатель Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.

Авто В Сети появился концепт Lada Vesta Premium Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.

Политика Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.