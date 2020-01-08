Экономика
Российская газета«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Читать в источнике
Оценить317
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» не потратит полученные от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд без обсуждения с кабинетом министров Украины, заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.РБК11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Музыка
В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest
В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Армия и оружие
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Армия и оружие
CNN: Ирак предупредил США об ударах Ирана
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что власти Ирака заранее предупредили США по каким базам Иран нанесет ракетные удары.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Футбол
Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл из строя, получив мышечную травму. Он повредил левое бедро в игре Серии А против «Торино».
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с казанским "Рубином", который не так давно возглавил Леонид Слуцкий.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Происшествия
Годовалый мальчик насмерть замерз на балконе
В минувшее воскресенье, на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, обнаружили тело маленького мальчика без внешних признаков насильственной смерти.
Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Общество
Toyota построит «город будущего»
Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Российской газетой» назвал самые качественные российские товары: среди них печенье и мороженое.
Армия и оружие
Трамп обратился к нации после ракетной атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп появился в эфире с обращением к нации по поводу ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.
Кино