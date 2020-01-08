с чего всё началось

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

Общество Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.

Армия и оружие CNN: Ирак предупредил США об ударах Ирана Телеканал CNN сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что власти Ирака заранее предупредили США по каким базам Иран нанесет ракетные удары.

Футбол Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл из строя, получив мышечную травму. Он повредил левое бедро в игре Серии А против «Торино».

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Футбол Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином» Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с казанским "Рубином", который не так давно возглавил Леонид Слуцкий.

Происшествия Годовалый мальчик насмерть замерз на балконе В минувшее воскресенье, на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, обнаружили тело маленького мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

Происшествия В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Общество Toyota построит «город будущего» Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Происшествия В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Общество Названы самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Российской газетой» назвал самые качественные российские товары: среди них печенье и мороженое.