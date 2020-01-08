Экономика
Российская газета«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
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Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
В Италии сорвалась встреча ливийских политиков Сарраджа и Хафтара
Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил: "По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (премьер-министр Италии - ред.). В данный момент он летит в Триполи".
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Происшествия
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Армия и оружие
SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Армия и оружие
Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке
Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Наука
Создали прототип ускорителя частиц на чипе
В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Общество
Федеральное телевидение проигрывает борьбу за умы россиян
В Сети появился рейтинг телеканалов федерального уровня по итогам ушедшего, 2019 года.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Технологии
Всего за один день в Apple App Store было потрачено 386 млн долларов
По сообщению компании Apple, покупатели потратили 1,42 млрд долларов в App Store в период между Рождеством и Новым годом, то есть с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Футбол