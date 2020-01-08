Экономика
Российская газета«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
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На Украине рассказали, как потратят полученный от «Газпрома» штраф
Московский Комсомолецвчера в 09:54
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