"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

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