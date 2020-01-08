Экономика

BFM.ruBFM.ru«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.
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«Нафтогаз» рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги

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Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

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В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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