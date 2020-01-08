Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.
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Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Происшествия
Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя
Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране.
Армия и оружие
Гражданской авиации США запретили полёты над Ираном и Ираком
Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду
Якобы супруги всерьез рассматривают возможность переезда за океан, а после удачных каникул в Канаде они рассматривают именно Канаду как одно из лучших мест для переезда.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
Косачёв рассказал о важности запуска газопровода «Турецкий поток»
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал официальный старт работы газопровода «Турецкий поток».
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Жители Омска жалуются на грязный воздух
Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года
Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
Шоу-бизнес
Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину
Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Общество
В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране
Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Происшествия
На севере Москвы загорелись бытовки
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Политика
Путин и Эрдоган отреагировали на убийство иранского генерала
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ракетных обстрелов американских баз в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition
По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.