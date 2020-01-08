«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

Армия и оружие CNN: Ирак предупредил США об ударах Ирана Телеканал CNN сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что власти Ирака заранее предупредили США по каким базам Иран нанесет ракетные удары.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Футбол «Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.

Происшествия Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, но предписал ей находиться в Киеве вместо Днепропетровской области.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Авто Toyota возродит кроссовер Toyota Venza Новый Venza получит более современный дизайн и гибридную установку от Toyota RAV4 или Highlander с отдачей около 318 л.с. Когда модель снова выйдет на рынок не сообщается.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Гаджеты Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex Батарея в Amazfit T-Rex на 390 мАч, а это обеспечивает до 20 дней автономной работы без включенных модулей связи GPS и ГЛОНАСС.