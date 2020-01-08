Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Армия и оружие
CNN: Ирак предупредил США об ударах Ирана
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что власти Ирака заранее предупредили США по каким базам Иран нанесет ракетные удары.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Футбол
«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя
Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
Футбол
Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Происшествия
Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, но предписал ей находиться в Киеве вместо Днепропетровской области.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Авто
Toyota возродит кроссовер Toyota Venza
Новый Venza получит более современный дизайн и гибридную установку от Toyota RAV4 или Highlander с отдачей около 318 л.с. Когда модель снова выйдет на рынок не сообщается.
Космос
Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС
Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Кино
Режиссёр «Мулен Руж» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссёр Баз Лурман планирует экранизировать "Мастера и Маргариту". Он уверяет, что давно мечтал об этом проекте.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Авто
Nissan готовит специальную серию Micra, Qashqai и X-Trail
Компания Nissan выпустит Micra, Qashqai и X-Trail в исполнении N-TEC Edition.
Общество
Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин
Правительство России утвердило этапы и правила маркировки парфюмерии, легкой промышленности, шин и фотоаппаратов.
Политика
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Футбол
«Ахмат» прибыл на сборы в Турцию
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Батарея в Amazfit T-Rex на 390 мАч, а это обеспечивает до 20 дней автономной работы без включенных модулей связи GPS и ГЛОНАСС.
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Кино
На авторов «Стриптизерш» подали иск на 40 млн долларов
Кино