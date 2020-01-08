Экономика

BFM.ruBFM.ru«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.
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