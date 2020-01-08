Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

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