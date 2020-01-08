Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Политика Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.

Общество В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.

Политика Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.