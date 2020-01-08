Экономика
Газета.Ru«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
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Происшествия
В Кольцово не смогли приземлиться три самолёта
В Кольцово не смогли приземлиться три самолёта.
Армия и оружие
Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке
Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Авто
Пикап Foton Tunland покинул российский авторынок
Рамный китайский пикап Foton Tunland покинул российский автомобильный рынок из-за низкого спроса.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Происшествия
Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила ливийский город Сирт
Общество
В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани
В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Армия и оружие
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката
Российский фильм "Холоп", стартовавший в канун Нового года, стал самой кассовой комедией в истории российского прокате.
Футбол
Роман Березовский стал тренером «Пюника»
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Кино
Netflix показала таймлайн «Ведьмака»
Netflix опубликовала официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям.
Происшествия
«Узнал о смерти жены в аэропорту от журналистки», - соцсети о семьях погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в Иране
В украинской компании МАУ заявили, что к Boeing 737-800, разбившемуся в Иране, не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом.
Футбол
Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»
Сегодня, 8 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал».
Общество
Китайский стал самым популярным языком в Steam
Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Политика
Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани
Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Происшествия