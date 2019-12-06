Энергетика
Взгляд.руНафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении
Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Вторжение»
В интернете появился новый трейлер фильма «Вторжение» от режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Общество
В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма
ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур.
Общество
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Политика
Вице-премьер Украины о саммите: Киев идет в «дипломатическое наступление»
«Ведь президент Зеленский имеет ряд «красных линий», которые нельзя переходить, а перед ним сидит человек вообще без этих красных линий», — отметил он.
Происшествия
Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира
После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
Здоровье
В Волотовском и Солецком районах на два месяца введён карантин по АЧС
«Карантин действует на территории поселения Волот, Ратицкого сельского поселения Волотовского района и Выбитского сельского поселения Солецкого района», - уточнили в новгородском правительстве.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Футбол
«Лион» просматривал Шомуродова на матче со «Спартаком»
Скауты французского "Лиона" побывали на матче "Спартак" - "Ростов" (1:4) в 19-м туре Российской премьер-лиги, где они просматривали, по информации Betting Insider форварда гостей Эльдора Шомуродова.
Авто
Появилась свежая информация о Lada Granta нового поколения
В основе новой Lada Granta расположится платформа В0, а еще она получит немного увеличенные габариты.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Здоровье
Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина
Футбол
Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым.
Гаджеты
Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России
Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Спорт
Решение WADA по России вступит в силу через 21 день
Решение исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.