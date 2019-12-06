Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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ТАСС06 декабря в 11:40
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