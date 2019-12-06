Энергетика
Взгляд.руНафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении
Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Политика
Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже
Активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей диаспоры во время акции в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки» в Париже забросали яйцами.
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Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Футбол
Болонья — Милан 2:3
«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
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Общество
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Космос
В США снова перенесли полет космического корабля Starliner
В США перенесли первый тестовый запуск американского корабля Starliner к МКС, сообщает United Launch Alliance (ULA).
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 850 рублей.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо»
"Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Космос
Далекие планеты, в небе которых светит несколько «солнц»
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Авто
Audi заявляет, что 23-дюймовые колеса это предел
Audi RS Q8 использует стандартный набор из 22-дюймовых легкосплавных колес, однако покупатели внедорожника мощностью 592 л.с. имеют возможность выбрать и диски размером 23 дюйма, которые, кстати, также доступны в различных цветах.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.