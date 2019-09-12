Энергетика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новости11 сентября в 18:26

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита

Парламентская газета12 сентября в 08:12

Жизнь после транзита: «Нафтогаз» описал сценарии переговоров по газу

РЕН ТВ11 сентября в 18:50

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по контракту с Россией

Москва 2411 сентября в 19:36

«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru11 сентября в 21:00

Киев потребует у России миллиарды за новый договор о газе

URA.Ru11 сентября в 23:13

Энергетик указал на помехи для заключения транзитного контракта с Украиной

Известия12 сентября в 04:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля

Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Единоборства

Прошло взвешивание Серроне и Гэтжи

Уже завтра - с субботы на воскресения (время по Москве), с 14 на 15 сентября пройдет турнир UFC Fight Night 158.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
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Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU 14:59
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Фонд Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за щедрое пожертвование

«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за щедрое пожертвование фонду The Good Fight», — говорится в официальном Twitter благотворительного фонда Дастина Порье.
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Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика

NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС 17:32
Шоу-бизнес

Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».
Взгляд.ру 18:24
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

В связи с презентацией нового iPhone 11 цены в России резко упали цены на старые модели гаджета - так, iPhone XR стоит на 15 тысяч рублей дешевле, чем на старте продаж.
Газета.Ru 12 сентября в 08:26
Здоровье

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Здоровье

Кардиологи узнали, как помидоры могут разрушить здоровье

Кардиолог Стивен Гандрих рассказал, как помидоры могут навредить здоровью, несмотря на данные о том, что в томатах содержится большое количество витаминов и минералов, а также, что их можно употреблять для профилактики рака.
ФедералПресс 00:22
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru 18:19
Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Футбол

«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия

Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 12 сентября в 22:35
Кино

На Дворцовой стартует кинофестиваль «Послание к человеку»

Мойка78 вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Космос

Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году

Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 12 сентября в 17:03
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Происшествия

Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Политика

МИД РФ ответил на слова сестры Уилана о его содержании под стражей

МИД России назвал дезинформацией слова сестры обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана Элизабет о том, что ее брат содержится под стражей незаконно.
РЕН ТВ 12:58
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
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