Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
Парламентская газета12 сентября в 08:12
Энергетик указал на помехи для заключения транзитного контракта с Украиной
Известия12 сентября в 04:52
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Армия и оружие
ВФУ 4 раза нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 09:22
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В Сети показали рендер пикапа Land Rover Defender
Специалисты из X-TOMI DESIGN продемонстрировали первое рендерное изображение нового Land Rover Defender в кузове «пикап».
Тарантас Ньюс 13 сентября в 05:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк перестала дышать самостоятельно
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 04:44
Политика
В Мосгордуме может появиться фракция «Единой России»
В свою очередь, одна из авторов инициативы, единоросс Татьяна Портнова, утверждает, что новый регламент упростит работу всем депутатам, поскольку ныне действующий порядок формирования фракций уже устарел.
Эхо Москвы 11:00
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Здоровье
В Новгородской области врачи начнут «итальянскую забастовку»
В Новгородской области врачи четырех отделений детской областной клинической больницы объявили, что с понедельника начнут «итальянскую забастовку».
Ленправда.Ру вчера в 12:31
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам
ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
Pravda.Ru 14:21
Энергетика
WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Здоровье
Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда 13 сентября в 01:20
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Армия и оружие
В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации
РИА Новости вчера в 15:11
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Общество
Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Политика
Зеленский не внял сигналу из Белого дома
Глава Белого дома хотел упредить продажу запорожского предприятия "Мотор Сич" компаниям из КНР.
Вести.Ru 13:22
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
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Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
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Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Футбол
Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Роосийская газета".
Газета.Ru 14:55
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58